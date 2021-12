Chiarimenti al Sindaco Alfano, lettera al Direttore di Andrea La Rocca presidente di "Cambiamo volto al territorio"

del 2021-12-04

Il Movimento Politico Provinciale "Cambiamo volto al territorio" chiede chiarimenti al Sindaco di Castelvetrano, Dott. Alfano, riguardo alla sua direzione amministrativa:

"Seppur consapevole che il comune di Castelvetrano si trovava in un proclamato dissesto finanziario, ha elaborato la sua campagna elettorale facendo leva sul reddito di cittadinanza, senza però tener conto delle reali necessità a cui doveva far fronte come Primo Cittadino.

Dopo due anni di commissariamento era ben chiaro che il suo operato doveva essere incisivo per rimettere in moto la città, sia dal punto di vista economico che sociale, ma sin dall'inizio del suo insediamento le sue testuali parole sono state che non c'erano soldi per far fronte alee esigenze della Città.

Ci chiediamo allora quale sia il fine del suo progetto di cambiamento riguardo ad una amministrazione latente e indifferente a qualsiasi necessità di questo paese. Già lo scorso anno le piogge torrenziali hanno affossato strade che a causa di una inesistente manutenzione sono sprofondate e rimaste per mesi e mesi transennate, creando il caos alla viabilità. Quest'anno la storia si è ripetuta peggiorando ancor di più la percorribilità.

Occorre considerare che: in questo comune sono pervenuti 260.000,00 euro per lavori alla viabilità, mai utilizzati; il Giro d'Italia ha sistemato a proprie spese la praticabilità viaria da Selinunte a Castelvetrano; in questi giorni tutti i sindaci della provincia si sono riuniti per incontrare il Prefetto di Trapani, elegendolo portavoce sullo stato di emergenza in cui versano i Comuni, dichiarandosi pronti alle dimissioni se non arrivano gli aiuti dal Governo nazionale.

Naturalmente il nostro sindaco Alfano non era presente, la parola dimissioni lo ha tenuto ben lontano da quell'incontro. Ci chiediamo quanto sia interessato alle sorti di questa città.

Inoltre visto che continua a ripetere che non ci sono soldi per far fronte alle necessità, ci chiediamo dove anno a finire tutte le tasse pagate dagli onesti cittadini? Dove vanno a finire tutte le detrazioni comunali che ogni mese vengono prelevate dagli stipendi di tutti gli impiegati? Siamo disponibili ad un confronto se il Sindaco lo riterrà opportuno".

Andrea La Rocca presidente Cambiamo volto al territorio