Campobello, dal 6 dicembre controlli serrati sul super green pass nelle attività

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-04

«Nei prossimi giorni, mediante l’impiego di forze dell’Ordine, di Polizia e della Polizia municipale, saranno intensificati i controlli nei confronti delle attività private (bar, ristoranti, sale da ballo, scuole di danza, palestre, etc.), al fine di verificare il rispetto scrupoloso di tutte le nuove misure volte al contenimento del contagio in vigore a partire da lunedì 6 dicembre (super green pass, etc). Più che obblighi di legge, si tratta, infatti, di misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute di tutti, a garanzia quindi anche delle stesse attività che rischiano di andare incontro a chiusure o a misure più restrittive nel caso in cui i contagi dovessero continuare ad aumentare come in questo momento».

Lo afferma il sindaco Giuseppe Castiglione a seguito dei due tavoli tecnici del Comitato provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica coordinati dalla Prefettura di Trapani, che si sono tenuti nei giorni scorsi, alla presenza del Questore, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e degli amministratori della provincia.

Il Prefetto ha, infatti, adottato il piano per l’effettuazione di mirati e costanti controlli, a campione, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo delle certificazioni alla luce delle prescrizioni del decreto legge n. 172/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dello scorso 26 novembre.

Nei prossimi giorni scenderanno, dunque, in campo Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, che con pattuglie dedicate esclusivamente ai suddetti controlli, verificheranno il rispetto delle recenti normate: sia per l’utilizzo dei trasporti pubblici sia per andare al bar, in pizzeria, al ristorante, al cinema, al teatro, a una cerimonia pubblica o allo stadio, sarà infatti necessario esibire il SUPER GREEN PASS ( rilasciato esclusivamente a vaccinati o guariti dal Covid).

A seguito dei controlli, che saranno molto rigorosi, potrà seguire l’irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative e, in taluni casi, anche la sospensione dell’attività, qualora il titolare abbia fatto accedere all’interno del proprio esercizio soggetti non muniti del certificato verde. Si confida, pertanto, in un forte senso di responsabilità sia da parte dei titolari delle attività sia da parte dell’utenza, che consapevolmente deve scegliere di frequentare esclusivamente attività che rispettato le norme, in quanto più sicure.

A seguire una sintesi delle principali norme in vigore a partire da lunedì 6 dicembre:

NUOVE REGOLE IN ZONA BIANCA

obbligo mascherina solo al chiuso

nessuna limitazione agli spostamenti

nessuna attività chiusa

obbligo green pass almeno base per:

– lavoro

– ristoranti, se seduti all’aperto

– alberghi (compresi sala ristorante, bar, centro benessere e piscina dell’hotel)

– palestre e piscine

– spogliatoi

– impianti sci

obbligo super green pass:

– ristoranti, se seduti al chiuso

– mezzi pubblici (autobus, tram e metro)

– treni regionali, interregionali e ad alta velocità

– aerei

– cerimonie pubbliche

– teatri, cinema e spettacoli

– feste e discoteche

– stadi e palazzetti (eventi sportivi come spettatori)

NUOVE REGOLE IN ZONA GIALLA

obbligo mascherina anche all’aperto

nessuna limitazione agli spostamenti

nessuna attività chiusa

obbligo green pass almeno base per:

– lavoro

– alberghi (compresi sala ristorante, bar, centro benessere e piscina dell’hotel)

– impianti sci obbligo super green pass:

– ristoranti, se seduti al chiuso, senza limitazioni al numero di persone al tavolo (con il green pass base max 4 persone)

– cerimonie pubbliche

– teatri, cinema e spettacoli

– feste e discoteche

– stadi e palazzetti (eventi sportivi come spettatori).

NUOVE REGOLE IN ZONA ARANCIONE

obbligo mascherina anche all’aperto

limitazioni agli spostamenti: divieto di uscire dal Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità, urgenza per chi non ha il super green pass nessuna attività chiusa, ma quelle per cui, fino all’entrata in vigore del nuovo decreto, era prevista la chiusura, sono accessibili solo con super green pass

obbligo green pass almeno base per:

– lavoro

– alberghi (compresi sala ristorante, bar, centro benessere e piscina dell’hotel)

obbligo super green pass:

– spostamenti fuori Comune, fuori Provincia e fuori Regione

– bar e ristoranti (con green pass base ammesso solo asporto)

– palestre e piscine al chiuso

– teatri, cinema e spettacoli

– impianti sci

– fieri e congressi

– parchi divertimento

– cerimonie pubbliche

– terme

NUOVE REGOLE IN ZONA ROSSA

obbligo mascherina anche all’aperto

limitazioni agli spostamenti: divieto di uscire dal Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità, urgenza aperti solo supermercati, alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e attività con codice Ateco consentito

chiusi bar e ristoranti (consentito solo asporto e consegna a domicilio)

chiusi negozi

obbligo green pass almeno base per il lavoro.