Folgore, pareggio in casa contro il Casteldaccia

del 2021-12-05

Finisce a reti inviolate al Paolo Marino la gara tra la Folgore e il Casteldaccia, squadra arcigna soprattutto in difesa.

I folgorini ai punti avrebbero anche meritato la vittoria per l’impegno per tutti i 90 minuti ma le azioni da rete sono state poche anche per la mancanza di un attaccante esperto sotto porta. Alla fine i tifosi hanno incitato la squadra anche sotto la pioggia applaudendo i propri beniamini che non si sono risparmiati in un campo pesante e contro una formazione composta da giocatori di grande personalità.