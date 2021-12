Come gli incontri extraconiugali possono salvare il tuo matrimonio

di: Luca Beni - del 2021-12-03

È credenza comune che un matrimonio debba essere basato sull’esclusività, ma sempre più persone iniziano ad adottare un approccio diverso. Mano a mano che la società diventa più aperta a nuove idee, i tabù cadono e si instaurano nuove dinamiche nelle relazioni di coppia. Vediamo allora quali inaspettati benefici gli incontri extraconiugali possono portare in un matrimonio.

1. Imparerete a conoscervi in modo nuovo

Quando si è in una relazione esclusiva molti si aspettano che il partner soddisfi ogni loro bisogno. In realtà è difficile che una sola persona possa soddisfare sotto tutti i punti di vista (emotivo, fisico, di supporto pratico, di condivisione degli interessi, e molti altri). Ecco perché decidere insieme di provare a frequentare altre persone può offrirvi nuove prospettive. Un modo per farlo è iscriversi insieme a siti di incontri extraconiugali , consultando recensioni apposite per scoprire quello più adatto a voi. Potete ad esempio cercarne uno con un’ampia base di utenti in cerca di partner per relazioni aperte. Con i filtri di ricerca potete poi cercare persone che possano soddisfare bisogni che non avevate mai confessato al coniuge, che si tratti di fantasie intime oppure di interessi e hobby che il coniuge non condivide. Potete così iniziare a chattare con altri utenti con gusti simili ai vostri via messaggio o chat video. Non dimenticate di comunicare con onestà all’interno della coppia durante questo processo: imparerete così a conoscervi a vicenda in modo nuovo, senza segreti o imbarazzi.

2. Dimenticherete la gelosia

Uno dei fattori che rovinano molti matrimoni è la gelosia, che può portare a comportamenti negativi o a discussioni che feriscono. Quando decidete di dedicarvi agli incontri extraconiugali, conoscendo altre persone sui siti per appuntamenti, dovrete necessariamente lasciare da parte la gelosia. All’inizio può essere difficile, ma adottando insieme un approccio mindfulness e rimanendo aperti a conversazioni sincere a poco a poco farete grandi progressi. Queste nuove esperienze possono insegnarvi che l’amore non è una risorsa limitata, e che anche frequentando altre persone il legame tra voi può rimanere forte. Di conseguenza le paure che causano la vostra gelosia si affievoliranno, e i litigi diminuiranno.

3. Rafforzerete la vostra relazione

Sembra un controsenso pensare che gli incontri extraconiugali rafforzino il matrimonio, ma a volte è proprio così. Frustrazioni e problemi possono essere legati a bisogni non soddisfatti, siano questi nell’intimità, nel tempo libero, a livello intellettivo, o in altre aree della vostra vita. Uscendo con altre persone che possano soddisfare alcune di queste esigenze vi farà sentire più equilibrati e felici, e ciò avrà un impatto positivo anche sul vostro matrimonio. Non è raro, infatti, che dopo un flirt con qualcuno di diverso si riaccenda anche la passione verso il coniuge, che magari era rimasta sopita per anni. Tutti questi fattori messi insieme risulteranno in una relazione più solida e stabile, e il vostro matrimonio ne risulterà rafforzato.

4. Diventerete più maturi insieme

Anche da adulti, molti faticano ancora ad avere relazioni mature basate sull’onestà e il rispetto reciproco. Iniziare un’esperienza diversa dal solito, come la frequentazione con altre persone al di fuori del matrimonio, può diventare l’occasione per crescere insieme. Lasciarsi alle spalle la gelosia, imparare a comunicare con sincerità, aprirsi ed essere vulnerabili, sono tutte abilità necessarie per costruire una relazione positiva e sana . Invece di farvi guidare dalla paura, dalla rabbia e dai pregiudizi, sarete in grado di seguire il vostro cuore e di amare senza limiti. La verità è che non si smette mai di apprendere e di migliorare, e la voglia di mettervi in gioco vi aiuterà a diventare più maturi come individui e come coppia.

In conclusione, decidere insieme di avere incontri al di fuori del matrimonio potrebbe dare una svolta positiva. Questa esperienza non è per tutti, quindi ricordate sempre di comunicare i vostri sentimenti con sincerità e di rispettarvi a vicenda.