CVetrano, si è svolta lo scorso 30 novembre la cerimonia di consegna attestati Trinity al Capuana Pardo

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-03

Il giorno 30 novembre 2021, presso l’Aula Magna de dell’I.C. Capuana Pardo, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati degli esami di certificazione Trinity, esami equiparati al Quadro Comune di Riferimento Europeo.

All’evento erano presenti la Dirigente scolastica prof.ssa Anna Vania Stallone, le referenti Trinity dell’Istituto, Maria Teresa Errante e Barbara Vivona , i genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado che, nell’anno scolastico 2019/ 2020, hanno sostenuto con successo gli esami del Grade 2-3-4 del corso Trinity che si è svolto nel contesto dei relativi corsi Pon “Give me Five” e “Motivate your English”.

La consegna degli attestati da parte della dirigente è stata preceduta da una performance in lingua inglese. Il tutto si è concluso con l’interpretazione da parte dei ragazzi di "Heal the World" di Michael Jackson. La dirigente ha poi consegnato gli attestati ai 48 corsisti che hanno dato prova di saper interagire in lingua inglese dimostrando disinvoltura e competenza comunicativa.

La Dirigente Scolastica, nel sottolineare l’importanza del momento, che è comunque solo la fase conclusiva lavoro svolto dagli insegnanti di lingua nell’ambito del progetto Trinity, ricorda che l’ Istituto, da anni centro accreditato Trinity, offre attraverso la collaborazione dei docenti di lingua inglese, agli alunni l’opportunità di consolidare e migliorare la loro competenza comunicativa e confrontarsi in chiave dialettica in lingua inglese.

In ambito didattico, inoltre, la certificazione stimola la motivazione dello studente, consentendogli di comprendere il proprio livello di competenze ed abilità e stimolandolo a raggiungere obiettivi sempre più elevati. Gli esami Trinity, infatti, non valutano esclusivamente le conoscenze teoriche dei candidati, ma valorizzano ciò che l’allievo dimostra di saper fare, incoraggiandolo a comunicare i propri interessi e stimolandolo a progredire nell’apprendimento.

La cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle normative covid con due turni di premiazione. Il momento della consegna, suggellato dall’ufficialità della cerimonia, è stato vissuto con particolare emozione ed entusiasmo. I genitori e i ragazzi hanno manifestato grande soddisfazione e ringraziato i docenti per l'impegno profuso.