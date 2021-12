Salemi, diversi danni a causa del maltempo. Venuti: "Invito tutti a prestare la massima attenzione"

di: Redazione - del 2021-12-07

La notte scorsa il Comune di Salemi è stato colpito da forte maltempo che ha causato diversi danni. Il Sindaco Venuti con un messaggio sui social ha invitato tutti alla massima prudenza:

"È stata una notte complicata sotto il profilo del maltempo, con la caduta di un masso in via Mazara e di un albero in via Lo Presti. Ringrazio i volontari della Protezione Civile Comunale - Città di Salemi, la polizia municipale e i vigili del fuoco per il tempestivo intervento e il ripristino della normalità.

Ancora una volta siamo costretti a prendere atto della pericolosità dei temporali che interessano ultimamente il nostro territorio. Invito tutti a prestare la massima attenzione in caso di violenti eventi atmosferici come quello di ieri: in situazioni come questa serve prudenza".