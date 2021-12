Istituzione Emodinamica all'Ospedale di CVetrano, Sindacato degli Infermieri contrario alla decisione

di: Redazione - del 2021-12-07

In foto: L'ospedale di Castelvetrano (ph. blogsicilia.it)

Ancora problemi per l'Ospedale di Castelvetrano, con un ricorso all'Ass. alla Salute Razza, la segreteria provinciale del Sindacato degli infermieri "Nursing Up" ha sostenuto di non essere d'accordo con l'istituzione dell'unità di Emodinamica a Castelvetrano, ma che sarebbe meglio istituirla all'ospedale di Mazara, sia perché questo è costituito da Unità Operative complessa integrate sia per questioni geografiche.

Il segretario Baldo Scaturro e in Vice segretario Salvatore Giacalone, firmatari del ricorso, sostengono, inoltre, l'illegittimità della decisione adottata dall'amministrazione sanitaria sull'istaurazione dell'Emodinamica al Vittorio Emanuele II, in quanto assunta senza la convocazione del Consiglio dei Sanitari.