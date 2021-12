CVetrano, attimi di panico per un autobus con a bordo studenti rimasto incagliato sotto le sbarre del passaggio a livello

di: Redazione - del 2021-12-06

La chiusura della via Rocco Chinnici ogni giorno causa un traffico caotico tra la via Francesca Morvillo e la via Bresciana.

Stamane, un autobus della compagnia Adranone, che stava accompagnando alcuni ragazzi dell'Ist. Alberghiero in palestra in via Trinità di Delia, è rimasto incastrato sotto le sbarre del passaggio a livello che si sono chiuse per l'imminente passaggio di un treno.

Momenti di panico per i ragazzi, l'insegnante e l'autista che grazie alla sua prontezza di spirito ha evitato conseguenze pericolose facendo scendere tutti i ragazzi e riuscendo a far fermare il treno che sopraggiungeva.