CVetrano, ordinata l'apertura del parcheggio pubblico di via Rampingallo

di: Redazione - del 2021-12-06

Il Comandante della Polizia municipale di Castelvetrano, Dott.ssa Rosaria Raccuglia, ha ordinato l’apertura dell’accesso al parcheggio pubblico della Via Rampingallo dalle ore 08:00 alle ore 19:30 di ogni giorno.

Il parcheggio interrato, si estende su un’area di circa 1.400 mq. e ospita 70 posti auto e 10 posti moto, inoltre è dotato di una colonnina che permette di ricaricare due auto elettriche in poco tempo ed un impianto fotovoltaico sui tetti.

Il parcheggio è al centro di una lunga querelle che ha comportato la chiusura dell'ingresso da via Marconi nel 2018, quando il presunto proprietario dell’area di attraversamento aveva apposto un lucchetto al portone dell’ingresso pedonale.

Attualmente è gestito dal Comune che attraverso dei dipendenti assicurerà l'orario di apertura e chiusura. Il parcheggio è gratuito e non viene attualmente assicurata la vigilanza, in attesa di un nuovo bando per l'affidamento del servizio a qualche società che dovrebbe occuparsi di tutti gli spazi a pagamento.