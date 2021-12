Carabinieri in azione a causa del maltempo: Interventi anche sul luogo del crollo del ponte San Bartolomeo

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-11

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo diversi interventi di soccorso a causa delle conseguenze delle abbondanti piogge che nelle ultime ore stanno interessando il trapanese. Ad esempio, a Marsala, in contrada Digerbato, la pattuglia di servizio è intervenuta per aiutare due donne che avevano paura di proseguire la marcia con il loro autoveicolo a causa della strada allagata.

Altri interventi sono in corso nei tratti di strada danneggiati, allagati o interessati dal fango, al fine di vigilare sulla viabilità come in località Alcamo Marina, sulla SS 187, dove nella notte si è verificato il crollo del ponte cd “San Bartolomeo”.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.