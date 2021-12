Marinella di Selinunte, denunciato dai Carabinieri 32enne per violazione sorveglianza speciale

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-11

I Carabinieri della Stazione di Marinella, durante un servizio di controllo del territorio, hanno accertato che un 32enne del posto, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, aveva violato le prescrizione imposte dalla misura stessa.

Infatti, i militari operanti, raggiunta l’abitazione dell’uomo per verificare la sua presenza in casa nelle ore notturne, hanno accertato che lo stesso si era arbitrariamente allontanato senza darne comunicazione. Per tale motivo, i Carabinieri hanno segnalato il comportamento dell’uomo alla competente Autorità Giudiziaria.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.