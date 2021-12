CVetrano, iniziati i lavori in via Nassiriya nell’ambito dell’appalto da oltre 100 Mila euro

di: Redazione - del 2021-12-13

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale in via Caduti di Nassiryia a Castelvetrano. L'impresa è la L.E.S. di Alessandro Genna & C. di Marsala che si era aggiudicata i lavori lo scorso luglio per un valore di oltre 100 mila euro.

L’impresa si occuperà anche della manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in sicurezza della via Ammiraglio Rizzo e della via Rocco Chinnici.

Attualmente, approfittando di una tregua metereologica sono in corso i lavori anche se parte della strada risulta sacrificata.