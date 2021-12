Il serbatoio comunale di via Mascagni a rischio crollo, si va verso la demolizione

di: Redazione - del 2021-12-13

Il grosso serbatoio comunale sito in via Mascagni presto potrebbe essere demolito. La Giunta comunale ha, infatti, autorizzato il Sindaco ad inoltrare apposita richiesta al Presidente della Regione Siciliana che procederà ad incaricare il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti che a sua volta demanderà per l’esecuzione il Genio Civile di Trapani.

La Regione, a seguito di valutazione dei vari aspetti legati all’utilizzo/conservazione con i costi derivanti dalla necessaria manutenzione e messa in sicurezza del serbatoio, contrapposti alla demolizione dello stesso, ha deciso per la proposta di demolire il manufatto anche in considerazione del fatto che, come rilevato dalla Soprintendenza, il serbatoio non è sottoposto a vincolo di tutela dei Beni Culturali.

Il serbatoio pensile in cemento armato di notevole altezza è stato ultimato di costruire nel 1982 e non è più in uso da decenni poiché le modalità di distribuzione dell’acqua potabile alla città sono cambiate.

Uno dei fattori che ha provocato l’attuale stato di precaria staticità del serbatoio è riconducibile al conglomerato avente funzione di “copriferro” che al tempo veniva costituito poco spesso e ciò nel tempo ha comportato lesioni a tale parte della struttura che negli anni si sono sempre di più allargate, producendo caduta di parti di esso e pericolosa ossidazione dell’armatura metallica.

Nel corso degli ultimi anni le condizioni di precarietà si sono aggravate e sulle stesse sono pervenute all’ente diverse diffide dagli abitanti del circondario per via della presenza del pericolo incombente di crollo.