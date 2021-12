Castelvetrano, il Centro Avviamento per la Vita incontra bimbi e famiglie. Gioia sui volti dei piccoli

del 2021-12-11

Il centro Avviamento per la vita di Castelvetrano, nonostante le avverse condizioni del meteo, non ha rinunciato all’incontro con le famiglie, soprattutto straniere, presenti nel territorio belicino presso il Loggiato in via Sammartino.

"Oggi il clima non era favorevole ai festeggiamenti, ci racconta Anna Titone Presidente del Cav, ma nonostante il freddo gli operatori con grande spirito di solidarietà si sono presi cura dei bimbi, arrivati insieme ai loro genitori, per donare loro giochi, pandori natalizi e tanta gioia e affetto. Siamo convinte che le relazioni siano il risultato di qualsiasi iniziativa”.