Esplosione a Ravanusa. Crolla una palazzina. Boato e diversi morti

del 2021-12-11

Esplosione di un tubo del metanodotto (in un primo momento si era pensato ad bombola di gas) a Ravanusa causa il crollo di uno stabile di 4 piani . Ci sarebbero persone sotto le macerie e potrebbero essere coinvolti più edifici. È di dodici dispersi, finora, il bilancio dell’esplosione a Ravanusa, avvenuta tra via Trilussa e via Galileo Galini. Tra di loro tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta,

I vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata stanno domando le fiamme che si sono sviluppate. Soltanto dopo potrà iniziare la ricerca delle persone. Sul posto si trovano i carabinieri di Ravanusa e Licata. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo ha lanciato un appello: «Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro». In via Galileo Galilei stanno arrivando in tanti per portare aiuto e cercare di salvare chi è rimasto sotto le macerie.