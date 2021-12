Allagamenti sulla SS. 115. Una storia che si ripete dagli anni '70. Ecco il perchè

di: Vincenzo Napoli - del 2021-12-12

Stamane percorrendo il lungo rettilineo della SS. 115 che conduce a Selinunte e vedendo lo stabilimento oleario GEOLIVE allagato, mi è passata per la mente un vecchio ricordo che riguardava lo stesso luogo. Quel tratto di terreno non è nuovo a fenomeni del genere, si è più volte allagato e succederà ancora nel futuro. Il fenomeno ha avuto origine negli anni Settanta, quando la strada è stata trasformata in scorrimento veloce.

La strada fa da sbarramento alle acque come fosse una diga. Il fenomeno è conosciuto da oltre 45 anni. Potete consultare le foto allegate eseguite nello stesso punto in cui si trova GEOLIVE, eseguite circa 45 anni fa.

Foto Vincenzo Napoli