CVetrano, individuata la ditta che effettuerà lavori per i danni causati dagli eventi metereologici del 10 e 11 Novembre

2021-12-15

Le forti piogge del 10 e 11 Novembre scorso hanno causato ingenti danni sia alle infrastrutture che alle proprietà private e hanno portato alla richiesta da parte dell’Amministrazione della dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Numerosi sono stati i danni alla viabilità, già compromessa, con lo smottamento della pavimentazione stradale, che ha reso alcune arterie impraticabili. I cedimenti delle sedi stradali, nella maggior parte dei casi, sono stati causati dalla rottura della rete fognante interessate da un eccessivo carico idraulico determinato dall’enorme quantità di acqua piovana confluita nelle reti.

Sono stati effettuati dei sopralluoghi, che hanno permesso di quantificare i danni in € 3.903.800,00.

In seguito ad una riunione convocata con il Sindaco è stata chiesta l’attivazione di un intervento di somma urgenza per lavori (sui cui richiedere il rimborso spese, anche parziali, alla Regione) per complessivi € 220.000,00 iva compresa.

Sono state interpellate tre diverse ditte locali per l’esecuzione degli interventi necessari, ma due di queste non hanno dato la disponibilità. Mentre ha manifestato interesse la ditta “La Marmora Giuseppe” con sede a Castelvetrano in via Palestro n. 17.

Bisogna precisare che i lavori, a causa della loro natura e specificità, non risultano preventivamente quantificabili anche perché le stime riportate per ciascun intervento sono indicative e possono variare sia in aumento che in diminuzione.