di: Redazione - del 2021-12-15

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l'assemblea civica per le 20,30 di domani, giovedì 16 dicembre. All'ordine del giorno, oltre alle rituali comunicazioni, la delibera che prevede le agevolazioni Tari (la tassa sui rifiuti) per le utenze non domestiche e quella sulla ricognizione delle società partecipate dall'ente.