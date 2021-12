Protesta in atto dei professionisti del settore della riabilitazione davanti l'Assessorato alla salute a Palermo

di: Rosalia Ventimiglia - del 2021-12-15

È in atto a Palermo, davanti l'Assessorato alla salute, una pacifica protesta dei professionisti del settore della riabilitazione di tutta la Sicilia; compatti i professionisti chiedono maggiore rispetto per la professione, retribuzione adeguata, garanzie per loro stessi e i pazienti. Una delegazione verrà ricevuta dall'assessore Razza.

Una protesta, quando è pacifica, è una forma di democrazia meritevole di attenzione.