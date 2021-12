Santa Ninfa, pubblicato avviso per la presentazione di proposte per la realizzazione di giornate promozionali dei prodotti tipici del territorio

del 2021-12-15

L’Amministrazione Comunale di Santa Ninfa, in esecuzione della propria delibera di G.M. n. 117 del 14.12.2021, intende realizzare delle giornate di promozione e degustazione dei prodotti tipici del territorio in occasione del Natale 2021 con il coinvolgimento di associazioni ed enti del territorio.

Tale iniziativa si pone in continuità al progetto dell’Unione dei Comuni “Valle del Belice” di promozione di prodotti tipici del territorio, con lo scopo di valorizzare i sapori e le tradizioni della nostra terra per una completa promozione del territorio, della sua storia e della sua cultura.

Le associazioni dovranno presentare un progetto delle attività da realizzare, che dovrà prevedere:

 promozione dei prodotti tipici locali, degustazione brucculata, pecora, salsiccia, ricotta, formaggi e vino del territorio;  almeno tre serate di promozione devono essere svolte in Piazza Libertà di Santa Ninfa, attraverso degustazioni, mercatini ed attività di animazione natalizia;  almeno tre pomeriggi dedicati ad attività laboratoriali rivolte a bambini e adolescenti;  degustazioni dei prodotti tipici del territorio gratuite;

Alla migliore progettualità verrà assegnato un contributo di € 10.000,00.

Le progettualità presentate saranno valutate da una commissione, tenuto conto dei seguenti criteri:  numero serate e giornate promozionali previste;  varietà dei prodotti tipici promossi;  attività di animazione natalizie previste;  numero e tipologia dei laboratori rivolti a bambini e adolescenti;  preventivo dei costi di realizzazione.

Le associazioni/enti del territorio sono pertanto invitati a presentare un progetto realizzativo delle attività suddette, con indicazione analitica dei costi di realizzazione, durante il Natale 2021 , entro e non oltre il termine del 17.12.2021 alle ore 12,30.

Il progetto dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione del Mittente e con la dizione “proposta progettuale per la realizzazione di giornate promozionali e di valorizzazionedei prodotti tipici del territorio santaninfese in occasione del Natale 2021” al protocollo del Comune di Santa Ninfa, Piazza Libertà - Santa Ninfa .

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area Affari Generali – servizio Cultura (tel.0924992202) Istruttore amministrativo Giuseppina De Simone.