Disposta la chiusura temporanea di un tratto della SP51 per Tre Fontane. Per raggiungere le frazioni ci sarà un percorso alternativo

del 2021-12-14

(ph. gonews.it)

Al fine di eseguire i lavori per il ripristino di un tratto del manto stradale sulla strada provinciale SP51 che collega Campobello con le frazioni balneari, all’altezza dell’edicola votiva prima del bivio di Torretta Granitola, il Libero Consorzio provinciale di Trapani ha disposto la temporanea la chiusura del tratto di strada compreso tra via Bosco-Guardiola e via Bosco Vecchio.

La viabilità da e verso le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola sarà comunque garantita attraverso un percorso alternativo che va da via Bosco Guardiola a via Bosco Vecchio e viceversa.