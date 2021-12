L'Ass. Proloco Castelvetrano-Triscina e Trer Super Toys donano giochi ai bambini del plesso di p.zza B. Croce

del 2021-12-14

In seguito alla chiusura del plesso di piazza Benedetto Croce, causata dal distacco dell'intonaco del solaio dell'androne, i bambini si sono trovati costretti alla sospensione momentanea delle attività didattiche.

Tempestivamente si è trovata una soluzione e da oggi svolgono le lezioni in presenza tra il plesso Borsani e il plesso sito in via Trapani.

I genitori, pochi giorni dopo il rientro a scuola dei bambini, avvisati dalle maestre hanno constatato la poca presenza di giochi e materiale didattico per lo svolgimento della normale didattica. Di seguito a questo, tante mamme si sono prestate in aiuto con stufe e giochi.

Inoltre l'Associazione Proloco Castelvetrano-Triscina con Presidente Antonino Romano in collaborazione con lo staff TRER Super Toys si sono prestati con tanta disponibilità e umiltà donando una vasta gamma di giochi ai bambini dell'asilo.

Le mamme e le docenti ringraziano di cuore l'Associazione Proloco Castelvetrano-Triscina e il Mega Store TRER Super Toys per la disponibilità e la vicinanza ai loro figli.