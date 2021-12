Spunta una croce sotto un albero in p.zza Matteotti, forse per ricordare un cane sepolto lì

di: Redazione - del 2021-12-16

Accanto al monumento dei Caduti in piazza Matteotti a Castelvetrano che ricorda i caduti durante il primo e secondo conflitto mondiale qualcuno ha messo una croce a fianco un albero. C'è chi pensa che lì sia stato seppellito un cane, può darsi.

Pensare ad un area abbandonata dove potere creare un cimitero per cani e gatti non sarebbe una cattiva idea perché i cani sono quegli esseri che durante la loro vita ti danno tanto e non ti chiedono mai nulla, non ti tradiscono e per loro una carezza è meglio di qualsiasi bocconcino di carne.