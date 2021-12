Presentazione Calendario 2022 dell'Ass. "La Scatola del Tempo" oggi pomeriggio presso il liceo "M. Cipolla"

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-17

Venerdì 17 dicembre presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico “Michele Cipolla" di Castelvetrano alle ore 15:30 si terrà la presentazione del Calendario 2022 dell'Associazione "La Scatola del Tempo".

Quest’anno il Calendario è dedicato all'artista e writer inglese Banksy, il più discusso, il più misterioso, il più famoso street artist del mondo. Le sue opere, spesso a sfondo satirico, riguardano argomenti come la politica, la cultura e l'etica. Le opere di Banksy segnano l'epoca in cui viviamo, interpretandone i simboli e smascherandone le contraddizioni.

Per conoscerlo meglio e viaggiare con la street art, sono stati scelti alcuni murales più rappresentativi della sua arte e riproposti, mese per mese, con i soci che si sono resi protagonisti, come ogni anno, del calendario.

All'interno dell'Aula Magna sarà esposta anche la Mostra fotografica "Tempo Presente" del fotografo artista Castrenze Ezio Fiorenza, patrocinata dall’UIF Unione Italiana Fotoamatori, con gli scatti dei calendari degli anni precedenti. Saranno rispettate tutte le normative Anti - Covid.