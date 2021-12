Salemi, il cartellone degli eventi di Natale: Musica, teatro, e spettacoli per i bambini

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-17

Spettacoli dedicati ai bambini, concerti, libri, laboratori teatrali e commedie. Tutto questo, e tanto altro ancora, in 'Salemi, il Natale che arriva', cartellone degli eventi messo a punto dall'assessorato allo Sport, turismo e spettacolo del Comune di Salemi con la collaborazione, tra gli altri, della Pro Loco e della Rete museale e naturale belicina. ra gli eventi in scaletta i concerti dell'associazione Vincenzo Bellini e dei 'Sei Ottavi', mentre il capodanno 2022 sarà celebrato con dei giochi pirotecnici al castello.

Una ventina, complessivamente, gli spettacoli organizzati dall'amministrazione comunale: gli eventi al chiuso avranno un numero limitato di posti e per assistere sarà necessario esibire il 'Green pass rafforzato'. "Un cartellone di qualità pensato per tutti, dai più piccoli ai grandi - dicono il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore allo Sport, turismo e spettacolo Vito Scalisi -. L'augurio da parte di tutta l'Amministrazione è che gli eventi possano accompagnare questi giorni di festività da trascorrere serenamente".

Il via ufficiale domani, sabato 18 dicembre, con due eventi al castello normanno-svevo: alle 17 l'esibizione-racconto del trombettista Carmelo Fede, organizzata dall'associazione musicale Vincenzo Bellini-Città di Salemi, e alle 21.15 la commedia teatrale 'Chi si salva è perduto', con Antonio Pandolfo e Marco Manera. Il 23, il 28 e il 29 dicembre, oltre che il 6 gennaio, la Pro Loco e la Fidapa di Salemi daranno vita al 'Villaggio di Babbo Natale', sempre al castello. Il 23 dicembre 'Happy Christmas - coro itinerante' per le strade della città, con Monia Grassa, a partire dalle 16. Per i più piccoli, invece, dal 23 dicembre al 5 gennaio l'associazione 'Happy Children' darà vita nella sua sede di contrada Filci al 'Laboratorio di Natale - Animazione per bambini'. Il 24 dicembre, vigilia di Natale, lo spettacolo itinerante 'Zagari 'nciuri Natalizio': a partire dalle 9.30 l'associazione 'GlobalMusic' animerà le strade del centro storico e del quartiere Cappuccini.

Il 26 dicembre, alle 18, al castello, lo spettacolo teatrale 'Dedicato ai bambini', a cura della compagnia 'Nave di Argo' e della Fidapa. Due gli eventi previsti, invece, per il 27 dicembre: a partire dalle 9, al centro sportivo San Giacomo, l'avvio del secondo 'Torneo di Natale', organizzato dalla Asd Salemi Polisportiva, e dalle 18, al castello, lo spettacolo teatrale 'Binnu Blues', di Vincenzo Pirrotta, messo a punto dall'associazione Peppino Impastato. Due appuntamenti anche per il giorno successivo, martedì 28 dicembre, entrambi in Chiesa Madre: lo spettacolo musicale 'Musica per l'integrazione' (alle 17) e 'Natale in natura', fonte di sentimenti ed emozioni', quest'ultima iniziativa di Spazio Libero Onlus. Il 29 dicembre, alle 19, presso il castello, l'associazione musicale Vincenzo Bellini-Città di Salemi celebrerà i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri con 'Concerto 750'.

Il calendario degli eventi prevede per il 30 dicembre, alle 18, in Chiesa Madre, il concerto del gruppo vocale internazionale 'Sei Ottavi': 'Vocal Christmas'. Nel pomeriggio del 31 dicembre, alle 16.30, la 'Merenda letteraria al Castello', a cura dell'associazione Liber...i.

L'appuntamento, sempre al castello e sempre allo stesso orario, verrà ripetuto il 7 gennaio. Alla mezzanotte del 31 dicembre verrà dato il benvenuto al 2022 con dei giochi pirotecnici nello scenario del castello.