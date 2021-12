Castelvetrano, affidato il servizio per la progettazione del sistema di tariffazione rifiuti per gli anni 22/23

del 2021-12-22

Affidato alla società “Immedia S.P.A" di Reggio Calabria il servizio professionale per la progettazione dell’intero sistema di tariffazione rifiuti per gli anni 2022 e 2023, per l’importo di € 17.080,00, di cui € 14.000,00 per servizi resi ed € 3.080,00 per iva al 22%.

Nella determina del Responsabile della VI direzione organizzativa “servizi a rete e ambientali” di affidamento del servizio e di impegno di spesa, si legge che la redazione del Piano Finanziario e Tariffario comporta l’attivazione di procedure tecniche e operative complesse che, oltre a coinvolgere tutta la struttura dell’Ente, necessità di competenze professionali specifiche in materia, che possano rendere al meglio le politiche tributarie attive.

Per questo risulta necessario ricorrere al supporto di un soggetto esterno specializzato, in considerazione delle difficoltà oggettive legate alle disponibilità organizzative dell’Ufficio e alle competenze specifiche necessarie per la simulazione di un sistema tariffario, anche alla luce dei potenziali contenziosi che potrebbero verificarsi a seguito della determinazione delle tariffe di tutto il ciclo dei rifiuti.

Ricordiamo che il D.P.R. 158/99 stabilisce che “Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento”.

La legge n. 147/2013 e successive modificazioni, invece, prescrive che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

Alla stessa ditta è stato affidato, al costo complessivo di € 3.733,20 compreso IVA, il servizio di assistenza e manutenzione del software in dotazione presso l’ufficio personale volto a garantire la funzionalità, l'aggiornamento e l'efficienza della gestione delle presenze dell’Ufficio personale;