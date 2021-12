Castelvetrano, bando per concessione d'uso gratuita di 3 immobili in via Gentile confiscati. Ecco come partecipare

di: Redazione - del 2021-12-18

E’ buona prassi amministrativa, dall’alto valore sociale, nella lotto contro la criminalità organizzata, destinare gli immobili confiscati ad attività sociali. E’ stato emanato in tal senso un bando pubblico dal comune di Castelvetrano con determinazione del responsabile n.72 del 14.12.21, per l’assegnazione in concessione d’uso gratuito del bene confiscato in via Gentile, costituito da 3 unità immobiliari. Per evitare il fisiologico degrado dell’immobile, lo scorso 13 dicembre, l’amministrazione con propria delibera di giunta (n.307) ha espresso la volontà di destinarlo a finalità sociali.

Allegati

Le 3 unità consistono di un fabbricato e un terreno per 330 mq, un appezzamento di 2170 mq utilizzato a pascolo e un altro di 35 mq a mandorleto. Destinari del bando sono associazioni e cooperative, che dovranno presentare istanza di partecipazione a mezzo raccomandata del servizio postale o brevi manu entro le ore 13 del 30 dicembre all’indirizzo seguente: Comune di Castelvetrano, Piazza Umberto I° n.5 – 91022 CASTELVETRANO.

Ammesse al bando le comunità, anche giovanili, gli enti, le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali , o le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, le associazioni di protezione ambientale riconosciute, gli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti, le altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente purchè senza fine di lucro.

Nell’istanza dovranno essere specificate le seguenti informazioni: struttura organizzativa, numero di ore di formazione per persona per i propri collaboratori e/o volontari espletate e documentate nell’anno precedente alla data di scadenza del bando, documentata e pluriennale esperienza operativa nella gestione di progetti uguali o similari a quello presentato, esperienze pregresse con l'Amministrazione Comunale nell'ultimo quinquennio, piano di utilizzo delle risorse umane per l’attività che si vuole intraprendere con specifica delle unità lavorative impegnate e relative qualifiche, piano di investimento comprensivo della sostenibilità economica dello stesso anche alla luce di eventuali ristrutturazioni.

In allegato bando e modello domanda di partecipazione.