Al via il rifacimento del manto stradale della via Caduti di Nassiriya con un nuovo tipo di asfalto ecologico

di: Redazione - del 2021-12-16

Stamane il nostro Direttore ha incontrato il Sindaco Alfano e il Professore Lo Presti della facoltà di Ingegneria di Palermo in via Caduti di Nassiriya dove sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale. L'importante arteria verrà asfaltata con un nuovo tipo di asfalto ecologico prodotto in zona.

Si tratta del progetto “Rubberap”, condotto dal laboratorio Strade, ferrovie e aeroporti del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, in collaborazione con la società consortile Ecopneus, che vede come partners, l’azienda Smacom, la startup Rub-Lab e DS Asfalti, di Santa Ninfa, su brevetto della società svizzera Trs.

Questa la dichiarazione del Sindaco Alfano: ”È un evento eccezionale perché è stato utilizzato un materiale di riciclo, si tratta dell’equivalente di mille pneumatici usati. Abbiamo fatto un bando pubblico e una ditta si è aggiudicata i lavori.

Per quanto riguarda la via Chinnici, invece, bisogna fare dei pozzetti per evitare che la pressione idraulica distrugga il manto stradale. Dopo che si effettueranno questi lavori verrà nuovamente asfaltata e speriamo definitivamente”.

Aggiunge il Prof Lo Presti: ”Stiamo creando un esempio di come prendere un potenziale rifiuto e renderlo una materia seconda. Questo asfalto, che sembra normale, è più flessibile e questo dovrebbe ritardare la formazione delle buche, in più la gomma lo rende un po’ più silenzioso. Inoltre, grazie alle aziende qui presenti anche il costo sarà ridotto. Tuttavia, i materiali aiutano, ma bisogna fare le adeguate manutenzioni, ci vuole educazione e collaborazione” .