Replica della dirigente Simanella: "Non amo sterili polemiche, collaborazione fondamentale per la serenità dei bimbi“

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-16

"Gentile Direttore, approfitto della disponibilità offertami dal suo giornale per alcuni chiarimenti in merito alla "Replica della Dirigente Vania Stallone alle docenti del plesso Benedetto Croce", articolo da voi pubblicato in data 15- 12- 2021.

Replica indirizzata a quanto riportato in un precedente comunicato del 14- 12-2021, sempre a vostra pubblicazione, con il quale si dava notizia della benefica iniziativa dell’Associazione Pro Loco Castelvetrano- Triscina in collaborazione con TRER Super Toys per la donazione di giochi ai bambini del plesso Benedetto Croce, rimasti senza locali, causa crollo intonaci solaio per il maltempo e che attualmente svolgono le attività didattiche nei plessi Borsani e Nino Atria.

Non entro in polemica sterile ed inutile, ancorché di poco interesse ai più.

Ma chiarisco che la nobile iniziativa in oggetto nulla ha a che vedere con presunte pretese che le docenti del plesso Benedetto Croce avrebbero avanzato nei confronti della scuola ospitante.

Le stesse sapevano bene che la scuola ospitante non avrebbe fornito né personale né materiale ludico-didattico, né tanto più si sarebbe potuto operare una condivisione di tali materiali tra le due Scuole, a causa delle normative ben note a tutti sulla prevenzione da Covid-19. Nè potevano essere recuperati i materiali ludico-didattici dal plesso Benedetto Croce, in quanto il Sindaco ne ha interdetto l'accesso per il rischio di ulteriori crolli. Nessuna pretesa quindi. Nessuna lagnanza di sorta. Nessuna brama di strumenti didattici da parte delle docenti.

Tale chiarimento mi è d'obbligo laddove nella replica si sottolinea la scarsa conoscenza di normative e disposizioni da parte delle docenti del plesso Benedetto Croce. Non posso tollerare che vengano fatte strumentali e gratuite affermazioni lesive delle competenze di qualsivoglia genere dei docenti della Scuola che mi onoro di rappresentare, ancor più se non conosciute da chi lo scrive.

Competenza e valore professionale sono un bagaglio incontrovertibilmente riconosciuto ai docenti del plesso Benedetto Croce, dai genitori, dalle comunità scolastiche e dai Castelvetranesi. Ben chiaro a tutti appare il loro sforzo affinché i bambini in questa fase di precarietà possano continuare serenamente a vivere la Scuola senza traumi o disagi.

A loro va solo il plauso di tutti! E nessuno chiede compassione, né può essere definita tale la preziosa collaborazione che Enti sociali e privati offrono, come in questo caso, alle comunità scolastiche che sempre necessitano di ausili ludico-didattici. Possiamo solo esserne grati. La chiamerei piuttosto condivisione di finalità pubblico-sociali utili al territorio tutto e indispensabili per la positiva crescita della nostra comunità scolastica e non. Nè ritengo opportuno scomodare la xenìa, o ne rivedrei il suo autentico significato.

Nessuno qui sta "ospitando lo straniero a casa propria".

Nel caso in ispecie avevamo dei bambini improvvisamente rimasti senza la Scuola per crolli da maltempo. Mi sembra a dir poco irragionevole pensare che non dovessero naturalmente essere “ospitati” in locali di proprietà comunale disponibili, in quanto non utilizzati dall’ Istituzione scolastica assegnataria. Così giustamente il Sindaco, nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito delle sue competenze, ha disposto il trasferimento delle sezioni del Plesso B.Croce. Non avrei voluto dilungarmi tanto e me ne scuso.

Non amo inutili e sterili esposizioni mediatiche. Approfitto per augurare a tutti un Sereno Natale, auspicando un futuro di vera collaborazione fra tutte le Istituzioni territoriali, scolastiche e non, finalizzata allo sviluppo ed alla crescita sociale dell’intera comunità castelvetranese, che tanto ne ha bisogno.

Daremo un futuro migliore ai nostri bambini, che ancora “fortunatamente” non ci leggono. "

Prof. Maria Luisa Simanella, Dirigente del 2° Circolo Didattico Ruggero Settimo