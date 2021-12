La Folgore “cala” il poker contro il Ganci. Tripletta per Corso

del 2021-12-19

La Folgore cala il poker al Paolo Marino contro il forte Ganci con una tripletta di Gianni Corso e la rete di Rallo.

Un bel regalo che la squadra ha fatto ai tanti tifosi presenti che non hanno mai fatto mancare il loro apporto ai calciatori.

Vero mattatore della gara Gianni Corso che, allo scadere del primo tempo, sblocca la gara con un gol di rapina, ribattendo in rete una corta respinta del portiere ospite su conclusione di Rustico.

Ad inizio ripresa l'attaccante rossonero raddoppia in contropiede su un lancio in profondità e poi chiude i giochi con una perla di destro all'incrocio dei pali. Il quarto gol è di Rallo, bravo a farsi trovare pronto e a mettere la palla in rete dopo un'azione da calcio d'angolo.

Con questa bella vittoria i rossoneri si rilanciano in zona play off mentre il Ganci perde il secondo posto scavalcato dal Lascari-Cefalù.