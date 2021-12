Centro Vaccinale Mocar, anche il Sindaco Alfano per la terza dose:” Ottima organizzazione e professionalità nel team”

del 2021-12-19

Visita istituzionale del Sindaco Alfano e del ViceSindaco Foscari al centro Vaccinale Mocar di Campobello. Ad accoglierli è stato il responsabile infermieristico Dott. Maurizio Favara.

Un bel esempio di efficiente organizzazione, che ricalca il modello della ‘macchina’ vaccinale regionale grazie al lavoro svolto insieme a tutti i soggetti coinvolti, dalle Aziende sanitarie e ospedaliere alle Amministrazioni comunali. “ Non ci stancheremo mai di ringraziare il personale sanitario, da chi è impegnato direttamente nei centri vaccinali, grazie alla quale potremo finalmente uscire dall’incubo che stiamo vivendo da più di un anno.”, queste le parole degli esponenti dell’Amministrazione Comunale . Il Sindaco si è complimentato per l’organizzazione riservandosi di chiedere al Commissario straordinario di aumentare le giornate di apertura.

Da ieri, ricordiamo alla cittadinanza, che è attivo presso l’ospedale di Castelvetrano l’Hub pediatrico per bimbi dai 5 a 11 anni. Nella foto i medici Andrea Candela e Nicola Clemente