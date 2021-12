Covid 19, ecco la situazione aggiornata in provincia. A Castelvetrano i positivi salgono a 158

del 2021-12-21

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di oggi 21 Dicembre 2021.

Totale attuali positivi 2322 (ieri 2232) così suddivisi: Alcamo 247, Buseto Palizzolo 14, Calatafimi Segesta 36, Campobello di Mazara 54, Castellammare del Golfo 74, Castelvetrano 158 (ieri 152), Custonaci 36, Erice 220, Favignana 47, Gibellina 12, Marsala 405, Mazara del Vallo 202, Paceco 81, Pantelleria 8, Partanna 33, Petrosino 12, Poggioreale 9, Salaparuta 32, Salemi 17, San Vito Lo Capo 18, Santa Ninfa 47, Trapani 488, Valderice 68, Vita 0.

Totale deceduti 440 (ieri 439), Totale Guariti 20821.

Ricoverati in Terapia intensiva 4, Ricoverati in Semi Intensiva 11, Ricoverati in Degenza ordinaria 17.