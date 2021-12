Castelvetrano, un impianto di video sorveglianza al canile grazie ad un contributo della Prefettura

di: Redazione - del 2021-12-22

Affidati alla ditta V/System s.n.c i lavori per la collocazione di un impianto di video sorveglianza al rifugio sanitario del Comune di Castelvetrano.

E’ stata prevista una spesa di € 1.555,50, di cui € 1.275,00 per imponibile ed € 280,50 per IVA, e i lavori consisteranno nella fornitura, l’istallazione ed il collaudo di un impianto di video sorveglianza da collocare all’esterno del Rifugio Sanitario di via Errante Vecchia.

I lavori saranno finanziati interamente grazie ad un contributo economico assegnato all’ente comunale dalla Prefettura di Trapani avente per oggetto la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali.