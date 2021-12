Domani, presso il Baglio Florio un incontro con la Direzione del Parco di Selinunte per discutere delle attività svolte durante l'anno

di: Redazione - del 2021-12-21

La Direzione del Parco di Selinunte ha diffuso un avviso contenente un invito a presenziare alle comunicazioni del Direttore in merito alle attività svolte durante l'anno e in seguito ai recenti eventi calamitosi che hanno colpito l'area.

Riportiamo di seguito il contenuto dell'avviso:

"Domani alle ore 12:00 presso il Baglio Florio dell’area monumentale di Selinunte, Questa direzione vorrà comunicare le attività svolte nell’anno 2021 e le attività poste in essere riguardo gli accadimenti calamitosi (alluvioni e Tromba d'aria) del mese di Novembre.

Tutto questo, come è noto, ha provocato dei danni notevoli a cui comunque già il parco si è fatto parte attiva nella produzione di progetti di urgenza per il ripristino delle condizioni di fruizione per il 2022 e di questo si vorrà dare comunicazione.

Altresì l’iniziativa sarà presenziata dai sindaci che fanno parte dei siti culturali di gestione: il Sindaco di Castelvetrano, il Sindaco di Partanna, il Sindaco di Campobello di Mazara, il Sindaco di Pantelleria e il sindaco di Mazara del Vallo che fanno parte dei siti culturali di gestione.

Si richiede una gradita partecipazione dell’evento".