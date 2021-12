Santa Ninfa: Festività, i rifiuti indifferenziati saranno ritirati il venerdì

di: Redazione - del 2021-12-22

In via del tutto eccezionale, sia questa settimana che la prossima, la raccolta dell'indifferenziata sarà effettuata venerdì e non sabato. Ciò perché sia il 25 dicembre (sabato) che il primo gennaio (sabato anch'esso) sono festivi. Il sacco con la frazione secca non riclicabile andrà quindi messo fuori nella stessa giornata in cui viene effettuata la raccolta dell'organico, quindi venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre.

Lo specifica un avviso firmato dal sindaco Lombardino, il quale informa gli utenti che, sempre nelle giornate del 24 e del 31 dicembre, potranno anche conferire autonomamente i rifiuti solidi urbani nell'isola ecologica che si trova in via dell'Artigianato.