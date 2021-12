Marinella di Selinunte, cede il manto stradale e camion sprofonda

di: Redazione - del 2021-12-22

Un camion pieno di pietrisco è sprofondato all' incrocio tra la via Persefone e la via Cavallaro a Marinella di Selinunte. Momenti di paura per l'autista, Giosuè Salvo, che ha sentito sprofondare il mezzo mentre stava andando a scaricare il pietrisco.

La causa è probabilmente da attribuire alle violente piogge che hanno creato delle vere e proprie gallerie sotto il manto stradale in più vie.

Problemi al traffico anche perché sul posto l'Enel sta svolgendo dei lavori.