Castelvetrano, al via distribuzione Buoni spesa Covid per chi non può raggiungere la residenza

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-22

Riprende la distribuzione di buoni spesa ai cittadini di Castelvetrano, al fine di garantire i beni di prima necessità anche a quella parte di popolazione più fragile, che vive in condizione di disagio economico a seguito dell’emergenza da diffusione da Covid19 ancora in atto, e che in particolare non riesce a raggiungere la propria residenza proprio a causa del Covid.

Destinatari di tali misure di solidarietà sono sia i cittadini italiani, o di un paese dell’Unione Europea, sia di paesi Extra Ue, purché residenti o dimoranti presso il territorio del Comune di Castelvetrano. I buoni verranno erogati in via prioritaria a coloro che non ne hanno beneficiato durante la precedente assegnazione.

Le istanze dovranno essere presentate online, iscrivendosi nella piattaforma dedicata al seguente link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php . Seguirà una fase di istruttoria e validazione da parte della II direzione "Servizi al cittadino" diretta dall'avv. Marcello Caradonna.

I buoni spesa/voucher in oggetto saranno spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati, indicati sul sito istituzionale del Comune.