CVetrano, prorogato al 26 Gennaio il termine di presentazione istanza riduzione Tari

di: Redazione - del 2021-12-21

(ph. www.casertanews.it)

Il Comune di Castelvetrano, in merito al precedente avviso per la riduzione del tributo Tari 2021 per le Utenze Domestiche, considerato il numero di istanze pervenute e le difficoltà ravvisate dall’utenza nella produzione degli atti necessari al completamento delle stesse, ha comunicato alla cittadinanza che il termine per la presentazione dell’istanza è prorogato al 26 Gennaio 2022.

La riduzione va richiesta presentando esclusivamente tramite pec all’indirizzo: [email protected] ; l'istanza sui modelli predisposti dall’ Ufficio Tributi e scaricabili dal sito del Comune di Castelvetrano https://comune.castelvetrano.tp.it/ ; nella sez. AVVISI.