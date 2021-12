CVetrano, iniziati i lavori di messa in sicurezza di Casa Pardo con dei nuovi proprietari

di: Redazione - del 2021-12-21

Sono partiti oggi i lavori di consolidamento, messa in sicurezza e pulitura di “Casa Pardo e Casa Vaiana”.

L’immobile, sito in Castelvetrano nella Via Vittorio Emanuele Angolo Via Geraci (ex via Biagio Militello), è stato acquistato dal Gruppo Eunomia sotto la Società Studio Immobiliare, con sede in P.zza Matteotti. I tecnici interessati sono l'Arch. Michelangelo Ingrasciotta, l'Arch. Pietro Craparotta e il geometra disegnatore Vincenzo Amella.

“Casa Pardo” risale alla prima metà del XVII secolo, e fu l’abitazione del noto pittore castelvetranese Gennaro Pardo.

Del complesso immobiliare, fa parte anche una chiesetta dedicata a San Girolamo, accessibile anche dall’interno dell’abitazione da una porticina della sagrestia. La chiesetta così come tutta l’abitazione era collegata ad un cortile ed un giardino interni.

L’immobile è da considerarsi come edificio di interesse del patrimonio storico artistico e per tale motivo è infatti previsto un intervento di tipo “Risanamento Conservativo”.

Sull'immobile sono stati effettuati diversi sopralluoghi e dalle relazioni si evince un avanzato stato di abbandono e di degrado. I prospetti, le murature portanti e le coperture presentano segni di lesioni, erosione della muratura e dei balconi, ammaloramento e distacco degli intonaci oltre al crollo di parte di tetti, causati dalla mancanza negli anni trascorsi di un intervento sostanziale di risanamento conservativo.

Inoltre l'azione dell'acqua piovana e degli agenti atmosferici ha compromesso l'intero edificio al quale si vuole porre rimedio provvisorio collocando una copertura in lamiera in attesa di attuare l’intervento di risanamento conservativo.

Al fine di consentire l'apertura del cantiere saranno sistemate delle transenne con probabile chiusura momentania di Via V. Emanuele .