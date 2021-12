Questione candidatura Selinunte a sito Unesco: Dir. Agrò risponde al club Unesco di Castelvetrano

di: Redazione - del 2021-12-22

Riportiamo di seguito la risposta della Direzione del Parco di Selinunte all'articolo redatto dal Club Unesco di Castelvetrano circa la possibilità di candidare Selinunte quale sito Unesco:

"E’ apparso recentemente sui social un articolo redatto dal Club Unesco di Castelvetrano con il quale si lamentava uno scarso interesse, se non addirittura, un contrasto alla iniziativa di candidare Selinunte ed il suo territorio quale sito UNESCO iscritto nella lista del Patrimonio Universale.

L’articolo in questione, prontamente condiviso dagli immancabili detrattori per passione o per mestiere, sosteneva senza mezze misure che “ ’attuale Direttore, arch. Agrò, più volte sollecitato a riprendere il percorso, glissa sulla questione, adducendo, da quando si è insediato, come motivo che preferisce avocare a sé tutta la vicenda. Il Direttore Agrò o non dice la verità oppure sconosce il percorso…..”

A questo punto, non essendo possibile né tanto meno corretto rimanere assenti di fronte ad un tale travisamento della realtà, è necessario fare alcune doverose precisazioni.

E’ a tutti noto il ruolo che la cultura può avere nella produzione di ricchezza ed è altrettanto noto ed ovvio che l’inserimento di Selinunte ed il suo territorio (Cave di Cusa e la Vasca Selinuntina) nel Patrimonio Unesco, unitamente a tutti gli altri beni culturali, monumentali, paesaggistici che caratterizzano il territorio, possono costituire dei veri e propri poli di attrazione per lo sviluppo del nostro territorio. Essere Patrimonio Unesco infatti comporterà senza dubbio un incremento del flusso turistico-culturale, sia per visitare la città antica di Selinunte che per visitare l’area vasta del suo territorio.

Premesso ciò è evidente il ruolo determinante che nella vicenda ha la Direzione del Parco Archeologico, che tra le sue finalità ha posto in primis la promozione e la valorizzazione del sito, che , ove attuate, comporteranno un ritorno economico per i Paesi vicini.

Questi naturalmente avranno il massimo interesse culturale ed economico, a contribuire alla promozione e valorizzazione di Territorio.

E’ altrettanto noto l’impegno con cui da ormai da decenni il Club Unesco di Castelvetrano porta avanti questa lodevole e meritoria iniziativa con manifestazioni, conferenze e spettacoli a livello locale senza però tuttavia raggiungere un risultato concreto.

Anche l’incontro che è stato proposto per il mese di novembre scorso presso il Baglio Florio per discutere “dello stato dell’arte “ di quanto fin qui sviluppato per la nomination di Selinunte a Patrimonio dell’Umanità Unesco, sarebbe stato l’ennesima comparsa senza alcun risultato.

L’articolo citato redatto dal Club Unesco, termina con “un accorato appello alle civiche amministrazioni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna affinché si facciano promotori di una forte azione politica di pressione sulla Direzione del Parco e per essa sull’Assessorato Beni Culturali per il raggiungimento dell’obiettivo”.

IL CLUB UNESCO sa bene che non è necessaria alcuna pressione sul Parco, poiché uno dei punti strategici del nuovo concept, per portare avanti l’ iniziativa di candidare Selinunte ed il suo territorio quale sito UNESCO iscritto nella lista del Patrimonio Universale e sa altrettanto bene che da parte del Parco non è stato frapposto mai alcun ostacolo, anzi grande disposnibilità a raccogliere le esperienze già fatte.

Questa Direzione è più che mai determinata a raggiungere l’ambizioso risultato della iscrizione di Selinunte nel club UNESCO e a tal fine si è già fattivamente adoperata e continua ad operarsi a tal fine andando ben oltre le manifestazioni loicali che come si è visto non hanno mai raggiunto l’obiettivo ne alcun altro risultato.

Come è noto l’area monumentale di Selinunte è connotata da un numero elevato di apparati monumentali, architetture, spazi urbanistici che disegnano e segnano l’antica città, su una grande estensione espositiva che fanno di Selinunte il Parco più articolato, più esteso d’Europa in termini di monumenti anche se non in termini di superficie.

Il nuovo concept a far data dall’insediamento, si è incentrato sullì’aumento e incremento della qualità dei servizi museali e pertanto i nuovi viaggiatori hanno incontrato e vedranno ancorchè nel prossimo futuro qui la modernità delle tecnologie e soprattutto la possibilità di fruire di vettori Green con dei circuiti ben definiti e determinati che rispettano il silenzio dello spazio e la classicità austera ed elegante del luogo. Si è dato il massimo impulso a migliorare e rendere sempre più fruibile e valorizzato il paesaggio.

Dalla collina orientale l’acropoli diventa un braccio che penetra nel mare mentre dall’acropoli la collina orientale appare con tutta la sua maestosità e da qui si giunge in tutte le varie tessiture che la storia ha inciso in una città che non avuto declino.

Selinunte è sempre stata una grande potenza fino alla sconfitta del 409. Una città sempre in crescita e dunque i monumenti hanno sempre e una grande espressione attiva. Il cantiere del tempio G costituisce un unicum, che al tempo stesso diventa mistero e fascino. Ha ispirato i viaggiatori del gran tour i quali sono stati rapiti dalla sua bellezza che hanno voluto immortalare con la loro arte creando una iconografia diventata un’icona ormai senza tempo.

Questo breve report vuole significare la propria consapevolezza sul valore che lo spazio aveva nel momento in cui ci siamo ripromessi di dare incremento e miglioramento della qualità dei servizi.

L’ncipit è stato l’inizio del restauro filologico della museografia del Porcinai e Minissi, i quali hanno interpretato la volontà del fondatore Vincenzo Tusa individuando quali maestosi dettagli le dune presenti nell’area la cui sabbia collabora al disegno del paesaggio.

Un paesaggio che comprende non solo archeologia ma anche le coltivazioni agricole divenute nell’ultimo periodo sempre di più un incremento della valorizzazione del territorio con un recupero delle essenze arboree,i grani antichi gli oli antichi e i vitigni. Una nuova visione che ha portato a ridisegnare la terra, attraverso le coltivazioni e quindi attraverso gli impianti agrari che di fatto erano e caratterizzavano gli spazi della classicità.

La rinnovata funzionalizzazione degli apparati museografici hanno consentito di accrescere il grande valore dell’offerta, pertanto i visitatori hanno avuto modo di gustare gli spazi e soprattutto averne quell’efficacia che oggi viene richiesto ai nuovi al nuovo turismo culturale.

Pertanto forti di questa grande valenza e consapevoli di avere un luogo unico con delle identità abbiamo attivato un altro grande programma di ricerca incentrato sulla indagine archeologica ma con una caratterizzazione architettonica poiché Selinunte costituisce uno dei pochissimi luoghi al mondo dove le architetture sono presenti e l’archeologia si legge in elevato.

Lo studio e la ricerca continua nello identificare gli spazi della città (Agorà-necropoli-spazi urbani- residenze-grandi santuari-stratificazioni storiche anche preistoriche inedite) fanno di Selinunte un unicum, e pertanto la messa sistema è in ordine di queste grandi valenze fa di questa città antica un luogo che certamente dovrà deputarsi quale sito UNESCO.

Tante azioni sono state realizzate in questo periodo ed in questo ultimo periodo si sta concretizzando una grande collaborazione con tutti gli studiosi che hanno lavorato e vissuto a Selinunte. Tante specificità che daranno e realizzeranno una breve scheda che sarà parte integrante del documento di presentazione.

L’Istituto germanico con i partner scientifici europei dall’Università di Berlino, Bonn e Tubinga, hanno partecipato alla grande crescita della conoscenza di Selinunte e del suo territorio ed i risultati sono stati esposti in una grande mostra, che è stata inaugurata e apprezzata dall’ambasciatore in Italia Victor El bling accompagnato dall’ambasciatrice facente parte di una delle commissioni UNESCO.

Nuovi percorsi connotano oggi lo spazio di Selinunte, pertanto tante aree inedite sono state messe in valore nell’ambito di un progetto che prende il nome “oltre recinto“ un progetto che prevede ed ha previsto la possibilità di verificare e la grande valenza culturale di un territorio che non è fatto solo di classicità ma fatto anche di tante altre emergenze culturali del Periodo Medievale e moderno.

Inoltre un grande lavoro di fidelizzazione è stato avviato con le associazioni (in queste ultime ore con la nuova Presidenza della Associazione Club Unesco Avv.Giacalone), il territorio, i comuni gli enti territoriali saranno certamente interessati in un tavolo unico dove ogni elemento di valutazione diventerà valore per accrescere l’attenzione e la grande coesione per arrivare ad un risultato è un obiettivo comune e per il quale si auspica una strategia coesa".