Lettera al Direttore: "Non ci sono metodi per evitare che alcuni residenti lascino la spazzatura in via Rampingallo"

di: Redazione - del 2021-12-23

Riceviamo e pubblichiamo una lettera al Direttore, nella quale alcuni cittadini lamentano il continuo abbandono di rifiuti in via Rampingallo.

"Non ci sono metodi o minacce di verbali per convincere alcuni residenti particolari a non buttare i sacchetti all'angolo di via Rampingallo a Castelvetrano. Le immagini di coloro che se ne fregano della differenziata passano inosservate.

Terra di nessuno. Tanto, pensano, ci sarà qualcuno che poi viene a rimuovere tutto, come avviene con gli operai della Sager.

Un passante indignato ci diceva che se a questi levassero il reddito di cittadinanza sicuramente farebbero la differenziata. Noi, non sappiamo se queste persone percepiscono il reddito di cittadinanza o contributi vari, ma una soluzione drastica andrebbe presa".