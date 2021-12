CVetrano, come erano la Casa Pardo e la chiesetta prima del totale degrado

di: Enzo Napoli - del 2021-12-22

Questo pochi righi per accompagnarli alle immagini allegate della Casa Pardo e dell’attigua chiesetta. La chiesetta dedicata a San Girolamo (che dava il nome alla strada) è stata costruita nel 1698 e già alla fine dell’Ottocento era in stato di abbandono, tanto che il Ferrigno nella sua monografia su Castelvetrano del 1909 la annovera tra quelle non più esistenti.

Era piccola e molto semplice: ha tutt’oggi un ingresso architravato sormontato da una finestra quadrata, il tetto (recentemente crollato) era a capanna coperto da mattoni e tegole. Aveva un altare sovrastato da una grande tela raffigurante il titolare. A sinistra dell’altare si trova ancora una porticina, oggi tompagnata, per accedere al giardino.