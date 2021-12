CVetrano, Vigili del Fuoco portano doni ai bambini della comunità "Il Gabbiano"

di: Redazione - del 2021-12-22

Oggi, una bella giornata per la Comunità "Il Gabbiano" di Castelvetrano che ha ricevuto la visita dei Vigili del Fuoco che come ogni anno hanno voluto portare la loro presenza ma e qualche regalino.

Ne abbiamo parlato con parliamo con l' Architetto Giuseppe Risalvato:"Abbiamo voluto dare un momento di vicinanza e gioia ai bambini in occasione delle festività. Quest'anno grazie anche alla collaborazione a capo distaccamento e di tutto il personale del distaccamento di castelvetrano nonchè dei pensionati e di una ditta di Campobello si è fatta una piccola raccolta con tanti auguri per una migliore vita".

Aggiuge il Vigile del Fuoco Gervasio:"Avevamo pensato di donare dei giocattolini però poi abbiamo pensato a dei vestiti. Quando sentono le sirene si affacciano alla finestra e ci salutano. Il giorno di Santa Barbara si sono affacciati e abbiamo cantato insieme la canzone dei pompieri".

Tra gli altri collaboratori, Rosario Ventimiglia e il capo reparto in pensione Mannone, il quale ha dichiarato:"Sono in pensione da venticinque e oggi sono stato invitato per dare i doni a questi bambini, volevo essere presente."

Conclude la Dott.ssa Riggio, la psicologa della Comunità: "I nostri bambini adorano i pompieri, li seguono costantemente e quindi sono veramente felici di ricevere questi doni e a loro volta hanno fatto un dono anche loro per ringraziare i Vigili del Fuoco per tutto quello che fanno per noi".