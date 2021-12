Tre auto si scontrano allo svincolo per l’A/29. Auto capovolta. Ambulanza sul posto

del 2021-12-22

Un incidente si è verificato questa sera all’ingresso dello svincolo per Castelvetrano, sull'autostrada A29 Palermo-Mazara. I conducenti di una Lancia, una Ford e un’Audi erano incolonnati per imboccare l'uscita per Castelvetrano quando una Tuareg, condotta da una donna, tamponando l’ultima auto si è capovolta. Sul posto i Vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 per i soccorsi. L'esatta dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte degli inquirenti.