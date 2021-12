Lettera alla Redazione: Che sia un Natale in famiglia per Bianchino e Lola

di: Redazione - del 2021-12-23

Riceviamo e pubblichiamo la lettera giunta in Redazione da parte di Rosalba D’ Arienzo, la quale spera che Bianchino e Lola, che attualmente si trovano al canile, possano trovare una famiglia che li accolga al più presto.

"Il mio nome è Bianchino, vivevo a Selinunte, ero un cane di quartiere e avevo due amici: Billy e Peppa. Nella zona c’erano tanti signori che ci volevano bene e ci davano da mangiare, ma a qualcuno lì non piaceva e voleva allontanarci tutti.

Una sera ho avuto un incontro con un motore. Era notte e mi sono spaventato, ho abbaiato, io sono un cane e difendo il territorio così. Però il giorno dopo sono venuti dei signori a prendermi, io non capivo, volevano prendermi a tutti i costi. Io lottavo ma mi hanno preso e portato in un posto strano, dove ci sono tanti cani chiusi in gabbia.

Da quel momento è finita la mia libertà, la mia felicità. Sono stato strappato dal mio luogo, dai miei amici, dalle “mie mamme e dai papà” che mi volevano bene, sono finito in canile. I primi mesi sono stati tremendi, non volevo mangiare, ero triste e nella lotta mi sono fatto pure male, sono rimasto ferito nell’anima. Io non capisco perché resto lì, i mesi passano ed ora c’è freddo, molto freddo.

Qui ho trovato una compagna, Lola, e ora sto con lei. Per fortuna qui ci sono i volontari che ci trattano bene e poi le “mamme ed i papà” vengono spesso a trovarmi e a coccolarmi per non farmi sentire triste e solo.

Loro sono buoni con me e si disperano a vedermi qui rinchiuso, privato della libertà e vedono che io sono molto timido, ho sempre paura, loro cercano per me e Lola una adozione del cuore. Io sento che ci amano tanto e che sperano che questo Natale, un miracolo possa succedere".

BIANCHINO.

Un miracolo per Bianchino e Lola, per farli uscire dal canile possibilmente insieme. Si cerca per loro una adozione del cuore. Aiutateci ad aiutarli.

Rosalba D’ Arienzo.