Lenti a contatto, storia ed evoluzione

Une delle condizioni più comuni per un gran numero di persone è il dover convivere con dei limiti visivi. Sono numerose infatti le diagnosi di difetti alla vista, e già secondo rilievi risalenti a qualche anno fa i numeri delle persone affette da miopia presentavano una crescita tale da far speculare che, entro il 2050, metà della popolazione mondiale potrebbe essere miope. Fortunatamente si tratta di problemi che non comportano grosse penalizzazioni nella vita quotidiana: la correzione dei difetti di vista passa per occhiali e lenti a contatto, due oggetti inseparabili per molti. Queste ultime, in particolare, sono oggi particolarmente diffuse grazie soprattutto alla loro praticità. Si tratta però di una caratteristica delle lenti a contatto moderne: nella loro storia, infatti, queste ultime hanno attraversato momenti dove erano ben lungi dal rappresentare una soluzione praticabile.

La genesi delle lenti a contatto passa, inscindibilmente, per lo sviluppo degli occhiali. Già dai tempi dei Romani si rintracciano notizie di testimonianze che da taluni sono state interpretate come riferite alle proprietà del vetro, capace di modificare l’aspetto degli oggetti guardati attraverso lo stesso. Quel che è certo, invece, è che bisogna arrivare fino al XIII/XIV secolo prima di trovare testimonianze inoppugnabili di vetri utilizzati appositamente per migliorare la visione degli oggetti. A Venezia, infatti, fin dal 1200 ci sono notizie di vetri utilizzati per leggere, distinti da quelli con funzioni di ingrandimento. Da alcuni dipinti trecenteschi , invece, si desume la diffusione di lenti usate con montature: i primi modelli di occhiali da vista.

I primi occhiali, naturalmente, erano caratterizzati dall’essere rozzi e poco pratici: data la consapevolezza del fatto che l’unica parte indispensabile era la lente, alcuni cominciarono a studiare la possibilità di separarla dalla montatura degli occhiali. È in Italia che vennero mossi i primi passi nella separazione della lente dalla montatura, grazie a un cervello in fuga ante litteram : Leonardo da Vinci. Fu proprio uno dei più importanti personaggi del Rinascimento, esperto anche di anatomia, a cercare un modo per rendere indipendente la lente dalla struttura degli occhiali: studi culminati nel 1508 con la teorizzazione di una semisfera contenente acqua che, appoggiata direttamente sull’occhio, ne alterava le capacità visive. Si trattava naturalmente di un’idea allo stato embrionale, ma tanto bastò perché venisse ripresa e ulteriormente perfezionata circa un secolo dopo, nel ‘600, da un’altra figura ben nota: René Descartes, o Cartesio. Il filosofo e matematico francese infatti nel 1636 pubblicò La Diottrica, un trattato scientifico incentrato sullo studio dell’ottica. Cartesio riprese il lavoro di Leonardo, perfezionandolo: verificò che un tubo riempito d’acqua, chiuso a una delle estremità da una lente sovrapponibile alla cornea, poteva migliorare la visione. Anche in questo caso, naturalmente, le applicazioni pratiche furono nulle: la tecnologia dell’epoca non poteva tradurre le pur valide teorizzazioni in oggetti adatti all’uso comune.

Serve arrivare al finire dell’800 perché la lavorazione del vetro giunga a un livello di precisione tale da permettere la creazione di lenti a contatto realmente utilizzabili: alcuni vetrai del periodo infatti riuscirono a creare lenti in vetro capaci di correggere i difetti della vista e sufficientemente pratiche da essere idonee all’utilizzo. Sufficientemente pratiche, però, non significa comode: si trattava pur sempre di lenti di vetro, perciò pesanti e rigide. Fu perciò sui materiali sostitutivi al vetro che si concentrarono le ricerche successive, arrivando prima ai materiali plastici, intorno agli anni ’50, per giungere poi agli anni ’60 ealle prime lenti a idrogel: questa soluzione ancora oggi rende le moderne lenti a contatto flessibili.Si sono quindi potute sviluppare lenti con durate differenziate, dalle lenti mensili a quelle quindicinali fino alle lenti giornaliere come le Dailies AquaComfort Plus , a vantaggio di una sempre crescente semplificazione nella gestione dell’igiene e nella manutenzione.

Oggi gli studi per applicazioni future proseguono ancora, soprattutto sfruttando le moderne tecnologie digitali: le innovazioni di un’idea che risale alle intuizioni di cinque secoli fa non sono ancora concluse.