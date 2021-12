Covid 19, ecco i dati aggiornati ad oggi in Provincia. A Castelvetrano 158 positivi

di: Redazione - del 2021-12-23

Covid 19, ecco la situazione a Trapani e provincia. Aggiornamento di giovedì 23 dicembre 2021.

Totale attuali positivi sono 2501 così distribuiti: Alcamo 243; Buseto Palizzolo 16; Calatafimi-Segesta 41; Campobello di Mazara 54; Castellammare del Golfo 94; Castelvetrano 158; Custonaci 47; Erice 257; Favignana 48; Gibellina 12; Marsala 401; Mazara del Vallo 221; Paceco 89; Pantelleria 8; Partanna 35; Petrosino 10; Poggioreale 10; Salaparuta 35; Salemi 26; Santa Ninfa 48; San Vito Lo Capo 20; Trapani 556; Valderice 68; Vita 4.

Totale deceduti 441. Totale guariti 20962.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 4. Ricoverati in Terapia semiintensiva: 12. Ricoverati in degenza ordinaria: 19.