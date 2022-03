Educare alla prevenzione per proteggere la salute: educare alla legalità per vivere la legalità. Al via gli incontri del Ferrigno-Accardi

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-17

L'I.S.S.I.T.P. “G.B. Ferrigno- V. Accardi” di Castelvetrano ha dato il via ad un ciclo di incontri nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione civica. L'attività, rivolta agli studenti di classi parallele, è finalizzata a sviluppare il complesso delle tematiche proposte da una commissione di docenti referenti.

Così, gli allievi delle classi seconde lo scorso giovedì 10 marzo hanno incontrato la Dott.ssa Annalisa Ardizzone e la Dott.ssa Daniela Lucentini, referenti dell'AIRC e la Dott.ssa Melania Lo Iacono, ricercatrice presso l’Università degli studi di Palermo.

L'incontro, assai costruttivo e partecipato, è stato introdotto dalla Dott.ssa Caterina Buffa, Dirigente Scolastico dell’Istituto, che ha evidenziato che compito della scuola è quello di coniugare le conoscenze con l’invito alle buone pratiche che hanno come obiettivo la salute ed il benessere.

L’occasione ha permesso di riflettere sul valore della ricerca che, come chiarito da Daniela Lucentini (referente locale dell’AIRC), è una attività tesa ad ampliare i confini della conoscenza e che consente - come evidenziato dai recenti risultati di alcuni studi italiani - di realizzare applicazioni e nuove terapie sempre più efficaci.

Chiaro ed approfondito l’intervento della Dott.ssa Melania Lo Iacono che ha suggerito ai ragazzi un prezioso “ricettario” per la tutela della salute e la prevenzione rispetto a diverse forme di patologia ed ha risposto alle curiosità sul suo lavoro e sulle sue collaborazioni. Il giorno successivo, venerdì 11 marzo nell’Aula Magna del plesso di Campobello di Mazara dell’Istituto si è svolto (anche in modalità webconference per gli studenti di Castelvetrano) l’incontro “Imprenditoria e cultura della legalità in Sicilia, destinato alle classi quinte.

Sono intervenuti la Dott.ssa Gisella Mammo Zagarella, amministratore delegato della Calcestruzzi Ericina, bene confiscato alla mafia e referente del presidio Libera di Trapani e Domenico D’Agati, imprenditore e responsabile del comitato COGI (Comitato collaboratori di giustizia) e promotore dello sportello antiracket di Villabate.

Gli allievi hanno avuto modo di ascoltare due testimonianze intense, due storie accomunate dalla volontà di “affermare la legalità” da parte di chi ha affrontato ostacoli e storture, minacce e sopraffazioni e ogni giorno sceglie il rispetto delle regole e tenacemente s’impegna perché siano tutelati i principi cardine di una società civile libera e onesta.

A moderare l’incontro tre docenti dell’Istituto Ferrigno-Accardi: la professoressa Giuseppina Mastrantoni, il prof. Salvatore Balsamo e il prof. Leo Narciso. La platea di studenti, attenta e curiosa, è intervenuta con domande e interessanti riflessioni a riprova del fatto che la scuola è luogo di confronto, di conoscenze e di esperienze che costituiscono il “passaporto” per vivere da cittadini consapevoli e responsabili.