Santa Ninfa: Il Consiglio comunale approva aliquote e addizionali per il 2022

di: Redazione - del 2022-03-18

SANTA NINFA. Il Consiglio comunale, nella sua ultima seduta, ha approvato diversi atti rilevanti. Le delibere sono passate tutte all’unanimità, con la convergenza dei due soli consiglieri di minoranza presenti (Catalano e Pernice), che hanno votato come i colleghi della maggioranza.

L’aula ha anzitutto dato il via libera allo schema di convenzione per la realizzazione in forma associata di progetti di rigenerazione urbana. Come ha precisato il dirigente del settore tecnico dell’ente, Vincenzo Morreale, la convenzione, che sarà sottoscritta con i comuni di Partanna e Gibellina, serve per potere partecipare ai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Bandi, quelli per il miglioramento del decoro urbano, che, come ha sottolineato Morreale, sono aperti ai comuni con più di 15mila abitanti.

Da ciò la necessità di «fare squadra» e consorziarsi con Gibellina e Partanna, che essendo il centro più grande sarà il capofila del raggruppamento. Gli eventuali finanziamenti saranno ripartiti proporzionalmente tra i comuni in base alla popolazione.

L’assemblea ha poi approvato le aliquote Imu per il 2022 (rimaste invariate) e modificato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef. In questo caso, come ha chiarito la responsabile del settore finanziario, Mimma Mauro, per adeguare gli scaglioni alle modifiche di legge (prima erano cinque, adesso gli scaglioni sono quattro).

I redditi da lavoro dipendente fino a 15mila euro subiranno un’addizionale dello 0,65 per cento; quelli da 15mila a 28mila, dello 0,70 per cento; da 28mila a 50mila dello 0,75 per cento; sopra gli 80mila euro, addizionale dello 0,80 per cento.

Infine il Consiglio ha modificato un articolo del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. In sostanza, chi studia o lavora fuori dal territorio comunale (esclusi i pendolari) per almeno sei mesi all’anno, non sarà conteggiato tra i componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo della Tari. Prima della modifica, il beneficio si applicava solo a chi lavorava o studiava fuori dalla Sicilia. (Nella foto d'archivio, una seduta del Consiglio comunale)