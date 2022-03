Indetta gara di affidamento in gestione del corridoio di lancio per le imbarcazioni a Triscina. Ecco i dettagli

di: Redazione - del 2022-03-18

Il Comune di Castelvetrano ha indetto una gara per l’affidamento in gestione e l’uso del corridoio di lancio per le imbarcazioni da diporto che si trova a Triscina in corrispondenza della strada n. 127, per lo svolgimento di attività di tipo sportivo culturale da svolgere durante la stagione estive e per le attività finalizzate alla fruizione del mare attraverso l’uso di imbarcazioni da diporto a motore e velistiche.

Allegati

Il bando è rivolto a società o associazioni senza scopo di lucro che prevedano statutariamente o svolgono attività compatibili con la gestione della struttura.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo una graduatoria stilata in base alle valutazioni della proposta del progetto presentato dai partecipanti e la gestione avrà la durata di un anno.

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12.00 del 5 aprile 2022.

In allegato il bando di gara.

Foto repertorio della strada 21 a Triscina